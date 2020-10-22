Адвокат попросил суд освободить Ефремова из-под стражи

Адвокат Михаила Ефремова попросил суд снизить ему наказание до такого, которое позволит освободить его из-под стражи. Сам актер заявил, что с самого начала хотел признать вину, но послушал Пашаева, которые убедил его этого не делать.

Петр Хархорин попросил Мосгорсуд назначить Михаилу Ефремову наказание в четырех лет условно. Защитник отметил, что в деле актера «одни только смягчающие обстоятельства». Он заявил, что у него на иждивении находятся четыре человека, а также напомнил, что Ефремов признал свою вину.

«Считаю, что самым правильным будет снизить ему наказание до такого, которое позволит не содержать его под стражей. <…> Если же вы решите оставить реальное наказание, то замените его на колонию-поселение», — заявил он.

Кроме того, защита Ефремова зачитала во время слушания его медицинскую карту. Адвокат отметил, что актер страдает от бронхита, бронхиальной астмы, проблем с печенью и сердцем, сообщили «Известия».

Во время слушания в Мосгорсуде Михаил Ефремов отметил, что хотел признать вину и пойти на особый порядок рассмотрения дела. Однако он послушался своего бывшего защитника Эльмана Пашаева и не стал этого делать.

«Пашаев появился на следующий день как снег на голову, нашёл меня через общих знакомых, утверждал, что будет оправдательный приговор, что нужны будут деньги для свидетелей, убедил меня отказаться от признательных показаний… Я хотел пойти на особый порядок», — заявил Ефремов.

«Газета.ru» отметила, что ранее суд отказал защите Михаила Ефремова в последней экспертизе. Представители актера хотели выяснить, был ли пристегнут погибший Сергей Захаров в момент ДТП. О проведении этой экспертизы адвокаты попросили во врем заседания, после выступления эксперта Елены Кучиной. Она заявила, что мужчина мог бы выжить во время аварии, если бы был пристегнут.

При этом экспертиза, которую проводили во время рассмотрения дела по существу, показала, что Захаров был пристегнут. На это указывают повреждения, которые обнаружили на его теле.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Актер сел за руль пьяным, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там его автомобиль столкнулся с фургоном курьера интернет-магазина Сергея Захарова — он скончался в больнице от полученных травм.

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Его также обязали выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего и лишили водительских прав на три года.