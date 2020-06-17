Ефремов вернулся после допроса домой. Видео

Сотрудники ФСИН привезли актера Михаила Ефремова домой после окончания допроса в Следственном комитете. Его допрашивали пять часов о подробностях смертельного ДТП с его участием, в результате которого погиб Сергей Захаров.

На видео актер и сопровождающий его сотрудник ФСИН молча заходят в подъезд дома, где живет актер. Там же он отбывает домашний арест. Михаил Ефремов не ответил ни на один вопрос, поджидавших его журналистов.

Актер побывал на втором допросе в СК 17 июня. На него было заведено два уголовных дела после того, как в состоянии алкогольного и наркотического опьянения он вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм.