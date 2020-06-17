Без остановок и комментариев. Сотрудники ФСИН увезли Ефремова с допроса

Очередной допрос актера Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП на Садовом кольце, завершили. Сотрудники ФСИН увезли его от здания Следственного комитета.

В распоряжении «360» оказались кадры, на которых видно, как Михаил Ефремов покидает здание. Вместе с сотрудником ФСИН, а также мужчиной и женщиной в гражданской одежде актер подходит к автомобилю. Правоохранитель садится за руль, а Ефремов прощается с остальными сопровождающими и располагается на заднем сидении машины.

На другом ролике видно, как автомобиль ФСИН выезжает за ворота, минуя толпу журналистов, которая там собралась. Машина не останавливается, ни водитель, ни пассажир не дают комментариев.

Ранее в распоряжении «360» оказался ролик, на котором видно, как Ефремов отдыхает в время допроса. Он неспешно курит сигарету вместе с женщиной, а затем вальяжно прогуливается в ней и мужчиной, который к ним присоединился.

Несмотря на домашний арест, актер может встречаться с детьми и друзьями — они неоднократно приезжали нему в квартиру, попадая внутрь через черный ход.

Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП вечером 8 июня. Он сел за руль пьяным и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном. Его водитель Сергей Захаров получил тяжелые травмы, из-за которых скончался в больнице. Сам Ефремов в аварии не пострадал.