Ефремов попросил суд уменьшить срок заключения

Актер Михаил Ефремов подал жалобу в Верховный суд России. Он попросил снизить ему меру пресечения. Об этом рассказал адвокат актера Петр Хархорин в интервью «МК».

Прошение подали в конце марта 2022 года. О сроках рассмотрения пока не сообщается.

Жалоба Ефремова основана на «смягчающих обстоятельствах». Хархорин назвал его «рекордсменом в России по длительности срока при дорожно-транспортном преступлении». Сам срок — 7,5 года — адвокат назвал «чрезмерным».

Он отметил, что актер пока не может подать прошение об условно-досрочном освобождении. Речь идет именно о снижении наказания.

«На сегодняшний день он отбыл практически 22 месяца под стражей, из них в колонии № 4 около 15 месяцев. За 15 месяцев он не получил ни одного замечания. Кроме того, у Михаила Ефремова неважное здоровье, а на иждивении трое несовершеннолетних детей», — отметил Хархорин.

Ранее суд уже отклонял прошение актера о смягчении меры наказания. Тогда Ефремов сослался на сильные переживания и выразил готовность всячески помогать семье погибшего.

Адвокат рассказал, что текущее состояние актера сложно назвать хорошим. По его словам, Ефремов по-прежнему переживает из-за аварии. Здоровье актера тоже не в лучшем состоянии: он страдает из-за астмы и похудел.

Ефремов отбывает наказание в Белгородской области. Этот регион недавно попал под обстрел со стороны ВСУ. Адвокат рассказал, как Ефремов относится к ситуации на Украине. По его словам, актер «по жизни против любого рода конфликтов». Однако Ефремов выразил понимание относительно действий российских властей и положительно относится к происходящему.