Ефремов отметит день рождения в тюремной бане — адвокат
Об этом в беседе с Nation News сообщил автор книг о криминале, адвокат Валерий Карышев. По его мнению, пересылка может затянуться на пару недель. Эксперт также назвал идею актера работать в хозблоке СИЗО изначально неправильной. Карышев объяснил, что в изоляторе содержатся люди, чей срок не превышает пяти лет.
В колонии Ефремова могут в день рождения освободить от работы или разрешат сходить в тюремную баню. Поблажек никаких не будет.
«Его могут освободить от работы в этот день, а так какие поблажки, он же отбывает наказание. Ну, может, баню ему дополнительно разрешат, но не более того», — уточнил писатель.
Накануне стало известно, что Ефремов этапирован в колонию в Белгородской области. Ранее там же отбывали наказание футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Актера осудили на восемь лет тюрьмы общего режима. Его признали виновном в смертельном ДТП на Садовом кольце.