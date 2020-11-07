В свой день рождения, который приходится на 10 ноября, актер Михаил Ефремов, скорее всего, будет находиться в изоляторе или на переезде. Белгородская область, где он будет отбывать наказание, находится близко, но этапирование туда происходит не сразу.

Об этом в беседе с Nation News сообщил автор книг о криминале, адвокат Валерий Карышев. По его мнению, пересылка может затянуться на пару недель. Эксперт также назвал идею актера работать в хозблоке СИЗО изначально неправильной. Карышев объяснил, что в изоляторе содержатся люди, чей срок не превышает пяти лет.

В колонии Ефремова могут в день рождения освободить от работы или разрешат сходить в тюремную баню. Поблажек никаких не будет.

«Его могут освободить от работы в этот день, а так какие поблажки, он же отбывает наказание. Ну, может, баню ему дополнительно разрешат, но не более того», — уточнил писатель.

Накануне стало известно, что Ефремов этапирован в колонию в Белгородской области. Ранее там же отбывали наказание футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Актера осудили на восемь лет тюрьмы общего режима. Его признали виновном в смертельном ДТП на Садовом кольце.