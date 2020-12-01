«Я не знаю, как мне жить». Ефремов написал письмо к жене Захарова

Михаил Ефремов написал первое письмо, где извинился перед женой погибшего в ДТП Сергея Захарова. В нем говорится, что актер не может простить себя за произошедшее.

«Я не знаю, как мне дальше жить. Конечно, я ежедневно молюсь за упокой души Сергея. Я не могу простить себя за то, что произошло, — написал артист. Его процитировал ТАСС.

Ефремов сказал, что больше никто не увидит того ироничного, веселого и безалаберного человека, которым он был. Актер добавил, что даже если жена Захарова простит ему «смертный грех», то все равно он должен будет ответить за содеянное перед Богом.

Артист отметил, что сотни раз писал это письмо, но не мог подобрать нужных слов. Ефремов подчеркнул, что выражает глубочайшие соболезнования в связи со смертью Захарова.

Актер попросил Захарову дать ему возможность «стать нормальным отцом своим детям». Он заявил, что сделает для женщины все, что она захочет. Ефремов также попросил прощения за выбор адвоката — Эльмана Пашаева. По словам артиста, он не раз просил защитника ничего не говорить о семье погибшего.

Письмо оказалось в СМИ благодаря адвокату Александру Добровинскому. Во время судебного процесса он защищал родных Захарова. Послание адвокату передала Маргарита Захарова — жена погибшего.

«Это письмо нам показалось искренним и человечным. Это те слова, которые Михаилу Олеговичу следовало бы сказать изначально», — сказал Добровинский.

Михаил Ефремов получил 7,5 года за гибель человека в ДТП, он отбывает свой срок в колонии в Белгородской области. Вечером 8 июня актер в центре Москвы на полной скорости въехал в грузовичок курьера Сергея Захарова. Пострадавшего экстренно госпитализировали, но спасти его не удалось.