Ефремова этапировали «колонию Кокорина и Мамаева» в Белгородской области

Михаила Ефремова перевели из СИЗО в исправительную колонию № 4 Белгородской области. В ней отбывали наказание футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

До этого актер 20 дней находился на карантине в изоляторе. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В колонии Ефремову предстоит освоить новую профессию: токарь, оператор котельной, повар, электромонтер и т. д. Также здесь шьют одноразовые медицинские костюмы и изготавливают дезинфицирующие средства.

О пропаже Михаила Ефремова написал «Московский комсомолец». Он должен был приехать в колонию утром 30 ноября, однако этого не произошло. Адвокаты забили тревогу, но в Общественной наблюдательной комиссии их успокоили. Член ОНК Иван Мельников отметил, что такого «звездного» заключенного не могли потерять.