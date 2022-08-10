Ефим Шифрин отправился в заповедник «Тарханы» в Пензенской области

Артист Ефим Шифрин поделился фотографиями с отдыха. На своей странице во «ВКонтакте» он опубликовал несколько снимков из Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы».

«Мы в Тарханах», — подписал серию фотографий артист эстрады. На двух снимках компанию Шифрину составила молодая девушка. Подписчики поинтересовались, кем она приходится юмористу, но он не ответил на комментарии.

Пользователи порадовались за Шифрина — кто-то поразился красотой музея-усадьбы, а кто-то намекнул, что артист очень гармонично смотрится в компании девушки.

В июле Ефим Шифрин уехал в Израиль, сообщил «Царьград». Однако писатель поспешил развеять слухи — он отправился в гости к старшему брату, который покинул Россию еще в 1993 году. По словам юмориста, он намерен провести в Израиле не более 10 дней, потому что уже 12 августа он собрался открывать театральный сезон в РФ.

На днях появилась информация, что из России уехали музыканты группы «Би-2». Они ответили, что не покидали страну, а находятся в «открытом и расслабленном» отпуске.