Боня рассказала, что в Париже ее задержали полицейские

Она рассказала, что ее задержали из-за снятой маски. Боня уточнила, что в этот момент она пила воду, но правоохранители все равно на нее накричали.

В результате женщину задержали на час, но потом отпустили, и она успела на самолет.

Ранее Виктория Боня запостила в Instagram видео с танцем в купальнике в поддержку Артема Дзюбы после утечки его интимного видео в Сеть. Она пошутила, что это она «вдохновила футболиста на подвиги».

«Вот уж не думала, что мое видео так вдохновит Артема Дзюбу на подвиги», — подписала свой ролик телеведущая. Она оставила несколько хештегов, чтобы поддержать футболиста: #дзюбадержись, #всемылюди и #шуткадня.

После публикации пользователи разделились на два лагеря. Одни обвинили Боню в том, что она просто хочет хайпануть на этой истории, а другие восхитились ее искренней поддержкой попавшего в щекотливую ситуацию спортсмена.