Боня поддержала Дзюбу шуткой и танцем в купальнике

«Вот уж не думала, что мое видео так вдохновит Артема Дзюбу на подвиги», — подписала свой ролик телеведущая. Она оставила несколько хештегов, чтобы поддержать футболиста: #дзюбадержись, #всемылюди и #шуткадня.

После публикации пользователи разделились на два лагеря. Одни обвинили Боню в том, что она просто хочет хайпануть на этой истории, а другие восхитились ее искренней поддержкой попавшего в щекотливую ситуацию спортсмена.

На днях в Сеть утекло интимное видео Дзюбы. После этого форварда «Зенита» и национальной сборной начали травить. Генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев заявил, что нападающий справится со скандалом, если проявит свой характер.

Накануне Дзюба вышел на поле против «Краснодара» без капитанской повязки, забил гол и принес команде победу. Он признался, что это был самый сложный матч в его карьере.