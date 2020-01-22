«Ее нужно отправить в самую отвратительную колонию». Гоген Солнцев ответил Водонаевой за критику маткапитала

«Ее нужно отправить в самую отвратительную колонию за ее грязный и вонючий рот, который нужно заткнуть, и дать по шапке. Пусть съездит за МКАД, там у людей стиральной машины нет, водопровода нет, и эти деньги семьям очень пригодятся. Они будут понимать, что у их детей есть будущее. Водонаева — просто оторванная от жизни девочка, или с головой что-то не в порядке. Хотя какая она девочка, она уже старуха», — подчеркнул Солнцев.

По мнению шоумена, своими словами звезда надеялась заполучить хайп. Он также посоветовал Водонаевой зарабатывать на откровенных фотосессиях. Солнцев убежден, что ей не стоит говорить, что люди «пропьют деньги от государства».

Ранее Алена Водонаева заявила, что «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло» будут рожать детей, только чтобы получить маткапитал. Однако не увидела ничего экстремального в своем высказывании.