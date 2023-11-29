Эксклюзив 29 ноября 2023, 13:07 «Ее мечта сбылась». Наргиз была счастлива поговорить с «Зеленским» о ВСУ и «мертвых русских» Пранкер Вован: Наргиз была счастлива, думая, что общается с Зеленским РИА «Новости»

Читать 360tv в

Певица Наргиз Закирова разоткровенничалась с пранкерами Вованом и Лексусом о ненависти к русским и помощи ВСУ. Она считала, что общается с экс-министром культуры и информационной политики Украины Александром Ткаченко и президентом страны Владимиром Зеленским (его сыграл пародист Макс Комикадзе). Вован (Владимир Кузнецов) рассказал «360», что Наргиз была счастлива пообщаться с «лидером Украины».

«[Мы решили поговорить именно с Наргиз потому, что] она одна из тех, кто стал известен благодаря России и заработал здесь, но теперь поливает Россию грязью. Она была счастлива. Ее мечта сбылась», — отметил Вован.

Он добавил, что выйти на певицу было несложно, и сообщил, что его «ничего не удивило» в ее признаниях.

Сжечь российский паспорт и набить тату с Зеленским

А удивиться было чему. Первым делом Наргиз, которая сейчас живет с мужем в Узбекистане, заявила, что помогает ВСУ, «не пиаря это».

«Я не хочу об этом кричать. Я делаю, да, я помогаю — либо каким-то беженцам, либо ВСУ», — констатировала знаменитость.

После этого она рассказала также, что, по ее мнению, «хороший русский — это мертвый русский» и они с супругом в дальнейшем планируют прилюдно сжечь российский паспорт. Она с энтузиазмом согласилась на предложение «Зеленского» написать ее имя на ракетах, которыми ВСУ будут «бить по Донецку», а затем призналась в любви к Бандере и поделилась планами сделать татуировку с его изображением. Когда «Зеленский» предложил ей набить тату и с ним в обмен на гражданство Украины, она с радостью согласилась.

Вдобавок ко всему Наргиз назвала «совершеннейшими идиотами» многих жителей Узбекистана, обвинила музыкального продюсера Макса Фадеева в том, что он «живет в ее соцсетях» и прикладывает силы к тому, чтобы отменялись ее концерты в Европе. Певица назвала продюсера, сделавшего из нее звезду, «педофильной наркоманской бочкой», и отметила, что разорвала с ним общение навсегда, в том числе потому, что он «так активно поддерживает Россию».