Мир 29 ноября 2023, 10:59 Певица Наргиз показала пранкерам татуировку с трезубцем и рассказала о финансировании ВСУ Певица Наргиз в беседе с пранкерами призналась в спонсировании украинской армии Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Звезда шоу «Голос» певица Наргиз Закирова сделала ряд скандальных заявлений в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Они позвонили знаменитости от имени экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко. Видеозапись разговора опубликовали в Telegram-канале пранкеров.

Певица призналась, что является американской патриоткой. По ее словам, она испытала много страданий, когда находилась в России. Сейчас Наргиз живет в США, но поддерживает Украину как с помощью финансовой помощи, так и более нестандартными методами.

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Артистка показала свою татуировку с трезубцем и рассказала, что планирует набить на своем теле портрет украинского идеолога Степана Бандеры.

«В доказательство своей любви к Украине она призналась, что спонсировала ВСУ, показала татуировку с трезубцем на руке и сказала, что собирается набить тату с Бандерой, несмотря на свои еврейские корни», — отметили пранкеры.

Ранее СМИ сообщили, что певицу проверит Генпрокуратура. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин указал, что Наргиз следует признать иноагентом из-за ее скандальных высказываний.