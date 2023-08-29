Знаменитости 29 августа 2023, 01:58 Дзюба назвал Тикнизяна самым «отмороженным» футболистом РПЛ Артем Дзюба назвал футболиста Тикнизяна самым «отмороженным» в РПЛ Pxhere

Читать 360tv в

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба назвал Наира Тикнизяна самым «отмороженным» футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ). Слова Дзюбы привел Sport24.

«Тика забавный. Самый отмороженный футболист РПЛ, мне кажется. В хорошем смысле», — сказал нападающий московского клуба.

Реклама

Наир Тикнизян в текущем сезоне провел восемь матчей за «Локомотив». В этих играх 24-летний футболист забил четыре мяча. За столичный клуб Тикнизян выступает уже два года.

В середине августа контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал Дзюбу на два матча условно. Такое решение приняли после случая с оскорблением журналиста. Также футболисту назначили штраф в 50 тысяч рублей. Испытательный срок будет действовать до конца сезона 2022/23. Обжаловать Дзюба может только штраф, уточнял глава КДК РФС Артур Григорьянц.