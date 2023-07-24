Знаменитости 24 июля 2023, 01:59 Джонни Деппа госпитализировали после потери сознания в отеле Будапешта — СМИ Blikk: Джонни Депп доставлен в больницу в Будепашете после потери сознания РИА «Новости»

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Американский актер Джонни Депп срочно госпитализирован после того, как его нашли без сознания в отеле Будапешта. Артист приехал в Венгрию со своей группой Hollywood Vampires, однако не смог выступить из-за плохого самочувствия, сообщил венгерский портал Blikk

Депп изначально пропустил саундчек перед выступлением, но это не вызвало подозрений, так как артист делал это и ранее. Как позже выяснилоь, он даже не смог покинуть отель.

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«Все, что мы слышали, это то, что Депп был перевозбужден, он даже не мог выйти из отеля. Мы также слышали, что ему вызвали врача, чтобы понять, не случилось ли с ним чего-то более серьезного, чем злоупотребление [алкоголем или запрещенными веществами]», — привело издание слова одного из участников группы.

В итоге концерт отложили из соображений безопасности и здоровья актера. При этом, уточнило издание, в Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, где 60-летняя звезда Голливуда щеголяет в нетрезвом виде перед началом выступления.

Ранее продюсер исторического фильма «Жанна Дюбарри» Стивен Дейтерс заявил, что Депп не собирается ехать в Россию. Видеообращение артиста, из-за которого многие стали рассчитывать на его визит, было записано для продвижения фильма.