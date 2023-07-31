Знаменитости 31 июля 2023, 16:45 Джонни Депп приедет в Россию после пяти лет переговоров Группа «Яморе» объявила о приезде актера Джонни Деппа в Россию 10 ноября РИА «Новости»

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Американский актер Джонни Депп приедет в Россию для записи совместного трека с группой «Яморе» в ноябре этого года. Об этом в беседе с ТАСС заявила пиар-менеджер коллектива.

Она подчеркнула, что в качестве предварительной даты выбрали 10 ноября. Совестная работа в студии начнется спустя два дня после приезда артиста.

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«На последующих выходных, если получится, Депп даст концерт в рамках своего тура, где группа „Яморе“ также выйдет на сцену и сделает анонс трека», — заявила пиар-менеджер.

Участник группы «Яморе» Михаил Лисов в беседе с «Газетой.ru» рассказал, что переговоры с Деппом начались в 2018 году, когда он приезжал в Москву в составе группы Hollywood Vampires. Идея о совместном треке появилась два года спустя, но тогда актер судился со своей бывшей супругой Эмбер Херд

«Год назад — после победы в суде — мне написали, что он готов приехать», — рассказал Лисов.

Он добавил, что гонорар Деппа составит 370 тысяч долларов, а также поездку по Калининградской области. Музыкант пояснил, что первоначально актеру предлагали больший гонорар, но он сам снизил цену и попросил об экскурсии по России.