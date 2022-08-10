Джонни Депп заключил контракт с Dior после победы над Эмбер Херд

Карьера Джонни Деппа, которого чуть было не «отменили» из-за обвинений Эмбер Херд, пошла в гору после победы над бывшей женой в зале суда. Актер заключил многомилионный контракт с люксовым брендом Dior, написало РИА ФАН.

Джонни Депп станет лицом популярного продукта марки — одеколона Sauvage. Сделка предусматривает многолетнее сотрудничество, которое принесет Деппу по меньшей несколько миллионов долларов.

При этом несколько лет назад бренд расторг контракт с актером из-за обвинений в насилии. Однако уже во время громкого суда между актерами Джонни Депп все же снялся в рекламном ролике одеколона.

Ранее стало известно, что Эмбер Херд продала свой дом в Калифорнии за 1,05 миллиона долларов, чтобы выплатить часть компенсации бывшему мужу, присужденной судом. Всего суд обязал ее выплатить 10 миллионов долларов в качестве компенсации и 350 тысяч долларов в виде штрафных санкций. По данным СМИ, у актрисы не хватает средств, чтобы выплатить компенсацию, поэтому она вынуждена продавать имущество.