Джонни Депп одержал ключевую победу в суде над бывшей супругой Эмбер Херд

Актер Джонни Депп одержал победу в судебном разбирательстве против своей экс-супруги Эмбер Херд. Как сообщило издание Page Six, теперь благотворительные организации должны раскрыть сведения о пожертвованиях актрисы.

Ранее Херд пообещала отдать все семь миллионов долларов, которые она получила при разводе с Джонни Деппом, на благотворительность. Теперь суд обязал обнародовать документы, которые бы подтвердили пожертвования от артистки. Адвокат Деппа уже заявил, что остался доволен таким решением.

Адвокаты Деппа утверждают, что его бывшая жена долгое время лгала о пожертвовании всей суммы в детский госпиталь в Лос-Анджелесе, а также в Американский союз защиты гражданских свобод. По мнению защитников актера, в 2020 году это могло повлиять на исход дела о клевете против британской прессы, которое Джонни Депп проиграл. То решение адвокаты голливудского актера собираются оспорить.

Ранее СМИ сообщили, что Эмбер Херд удалось уличить во лжи и по основному громкому делу, которое так сильно сказалось на работе Джонни Деппа. Она обвинила бывшего мужа в домашнем насилии и рассказала о погромах в доме. Но на видео с нагрудных камер полицейских, которые прибыли в квартиру звездной пары, не оказалось никаких следов драки и тем более погромов дома.