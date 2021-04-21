Джонни Депп обратился к поклонникам на русском языке

Звезда Голливуда Джонни Депп записал видео, в котором обратился к своим фанатам в РФ на русском языке. Актер и бывший муж Эмбер Херд пригласил всех на новый фильм со своим участием.

Ролик с участием артиста опубликовала на YouTube компания Exponenta Film. Сначала Депп поздоровался с поклонниками.

«Я хочу пригласить вас всех посмотреть новый фильм, который мы сделали. Он называется „Великий“. Это очень важная история, и я надеюсь, что она вдохновит каждого из вас», — сказал актер, по-русски поблагодарив ценителей его творчества.

В «Великом» Депп сыграл военного фотографа Юджина Смита. Фильм основан на реальных событиях. На экраны российских кинотеатров он выйдет с 22 апреля.

Из-за скандала с Эмбер Херд актер был вынужден отказаться от роли Грин-де-Вальда в новом фильме из серии «Фантастические твари». Недавно экс-супругу артиста уличили во лжи.