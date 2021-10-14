Джоли заметили в ресторане с бывшим мужем

Актрису Анджелину Джоли заметили в ресторане с ее бывшим мужем актером Джонни Ли Миллером. Об этом сообщила НСН со ссылкой на Daily Mail.

Знаменитости сидели в ресторане в Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе. После этого они уехали вместе.

Также летом Джоли видели у дома Миллера с бутылкой вина. Через несколько часов актриса вышла из дома.

Ранее Анджелину Джоли в очередной раз заметили в компании канадского рэпера The Weeknd, что подогрело слухи об их романе. Актриса и музыкант тоже вместе ужинали в ресторане.