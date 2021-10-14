14 октября 2021, 03:17
Джоли заметили в ресторане с бывшим мужем
Daily Mail: актриса Анджелина Джоли и актер Джонни Ли Миллер ходили в ресторан
Актрису Анджелину Джоли заметили в ресторане с ее бывшим мужем актером Джонни Ли Миллером. Об этом сообщила НСН со ссылкой на Daily Mail.
Знаменитости сидели в ресторане в Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе. После этого они уехали вместе.
Также летом Джоли видели у дома Миллера с бутылкой вина. Через несколько часов актриса вышла из дома.
Ранее Анджелину Джоли в очередной раз заметили в компании канадского рэпера The Weeknd, что подогрело слухи об их романе. Актриса и музыкант тоже вместе ужинали в ресторане.