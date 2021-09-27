Анджелину Джоли снова заметили в компании рэпера The Weeknd

Анджелину Джоли в очередной раз заметили в компании канадского рэпера The Weeknd, что подогрело слухи об их романе. Актриса и музыкант вместе ужинали в ресторане, написало ИА Nation News.

Анджелина Джоли все еще разводится с Бредом Питтом. Громкий развод, суды и разделение опеки над детьми часто становятся поводом для заголовков в СМИ. Но в то же время поклонники актрисы уже вовсю обсуждают слухи о ее новом романе.

Ранее Джоли и The Weeknd уже замечали вместе в итальянском ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике. Теперь в этом же месте их увидели во второй раз. Актриса и музыкант пришли в ресторан по отдельности, однако вышли уже вместе. После этого Джоли села во внедорожник рэпера и они вместе уехали — предположительно, в особняк The Weeknd, который находится неподалеку.

Между тем громкий бракоразводный процесс Джоли и Питта обрастает новыми деталями. Недавно актер обвинил бывшую супругу в том, что она состояла в заговоре с целью лишить его возможности распоряжаться имуществом.