Джоан Роулинг все же появится в спецвыпуске о фильме про Гарри Поттера

Британская писательница Джоан Роулинг появится в спецпроекте «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс», который приурочен к 20-летию выхода первого фильма о юном волшебнике. Об этом сообщило издание The Independent.

Изначально сообщалось, что Роулинг якобы решили не приглашать к участию в проекте из-за ее высказываний о трансгендерах. Но журналисты, которые уже посмотрели спецвыпуск, рассказали, что писательница все же появится в кадре. Ее покажут в тот момент, когда актеры будут рассказывать о том, какое влияние на них оказали ее книги.

Отмечается, что показать Роулинг в спецпроекте решились, несмотря на то, что ее высказывания вызвали критику со стороны Руперта Гринта, Эммы Уотсон и Дэниэла Рэдклиффа, исполнивших главные роли. Однако у Рэдклиффа, сыгравшего Гарри Поттера, теплые слова о книгах Роулинг все-таки нашлись, как и у Бонни Райт и Робби Колтрейна, исполнивших роли Джинни Уизли и Хагрида.

Ранее сообщалось, что у Роулинг не брали интервью для специального выпуска.

Фильм о фильме покажут 1 января. Ранее «360» назвал три причины, по которым воссоединение актеров для проекта может обернуться разочарованием для поклонников.