Джоан Роулинг пожаловалась на угрозы транс-активистов

Писательница Джоан Роулинг рассказал в Twitter об угрозах транс-активистов. Об этом сообщила «Газета.ru».

Она показала сообщение, в котором ей пожелали найти в почтовом ящике самодельную взрывчатку.

«Когда не можешь уволить женщину, арестовать или лишить работы, а кэнселинг (культура отмены. — прим. ред.) только повышает продажи ее книг, остается лишь одно», — прокомментировала писательница.

Роулинг рассказал, что активисты угрожают ей избиением, изнасилованием и убийством из-за того, что она выступила против посещения трансгендерными женщинами женских туалетов и раздевалок.

Актер Дэниел Рэдклифф, который прославился, сыграв главную роль в фильмах о Гарри Поттере по книгам писательницы Джоан Роулинг, отреагировал на скандал из-за ее высказываний о транссексуалах.

Рэдклифф напомнил Роулинг, что ее слова противоречат тому, что говорят эксперты в современной медицине. А еще продолжают дискриминацию людей, которой в мире и так много. По данным проекта «Тревор», от нее страдают 78% представителей транс-сообщества.