Дэниел Рэдклифф прокомментировал скандальное высказывание Джоан Роулинг о трансгендерах

Актер поделился своим мнение касательно поста писательницы о «людях с менструацией». После него Роулинг обвинили в трансфобии.

Рэдклифф напомнил Роулинг, что ее слова противоречат тому, что говорят эксперты в современной медицине. А еще продолжают дискриминацию людей, которой в мире и так много. По данным из проекта «Тревор», от нее страдают 78% представителей транс-сообщества.

«Трансгендерные женщины — это женщины. Любое заявление обратного стирает личность и достоинство трансгендерных людей и противоречит всем советам, данным профессиональными ассоциациями здравоохранения, у которых гораздо больше опыта по этому вопросу, чем у Джо или у меня», — заявил артист.