Джина Карано рассказала о травле со стороны Disney и Lucasfilm

Американская актриса и боец МMA Джина Карано рассказала о травле со стороны компаний Disney и Lucasfilm в отношении себя и других артистов. Звезда «Мандалорца» сообщила об этом в интервью Бену Шапиро, которое опубликовано на его YouTube-канале.

Карано заявила, что за время сотрудничества с Disney и Lucasfilms была не единственной, кто подвергался травле и запугиваниям со стороны руководства кинокомпаний. По словам актрисы, она через многое прошла и своими глазами видела все издевательства, которые имели место.

Артистка заявила, что могла бы рассказать историю, которая перевернет всю ситуацию в СМИ, однако не хочет раскрывать подробности, чтобы не подставлять друга. По словам Карано, ей не хочется, чтобы из-за ее откровений кто-то потерял работу, поэтому не стала приводить доказательства.

Карано ранее исключили из состава актеров сериала «Мандалорец», выпуском которого занимаются DIsney и Lucasfilm. Причиной стали политические высказывания актрисы — она сравнила американских демократов с гитлеровскими нацистами.