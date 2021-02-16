Зрители попросили вернуть Джину Карано в «Мандалорец»

Фанаты требуют вернуть в сериал «Мандалорец» уволенную актрису Джину Карано. Петицию на Сhаngе.оrg уже подписали около 34 тысяч человек.

Автор петиции в своем обращении отметил, что нельзя лишать работы человека из-за их политических взглядов. При этом он признает, что сравнение бывшего борца MMA США с нацисткой Германией слишком резкое.

«Эта петиция адресована руководству Disney. Пожалуйста, почему вы не можете просто оставить политику за рамками индустрии? „Мандалорец“ — фантастическое шоу, и Джина Карано, играющая роль Кары Дюн, доставляет удовольствие зрителям. Без нее „Мандалорец“ не будет прежним», — написал автор.

В начале февраля студия Lucasfilm разорвала контракт с Карано после того, как она сравнила отношение к республиканцам в США с гонениями на евреев в Германии после прихода нацистов к власти в 1930-х.

Артистку также уволило агентство UTA.

Через два дня после увольнения Джина Карано заключила договор с консервативным издание The Daily Wire на создание собственного фильма. Его увидят только подписчики этого СМИ.