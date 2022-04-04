Джим Керри заявил, что в своих культовых ролях «имитировал себя»

Актер Джим Керри затруднился назвать персонажа, которого хотел бы сыграть снова. Он опасается потерять вдохновение в случае возвращения к прежним ролям, в том числе культовым — Эйса Вентуры, Маски. Такой игрой он как бы имитировал бы самого себя, рассказал актер журналисту Comicbook.

«Сиквелы обычно трогают людей гораздо меньше. Если вы делаете что-то, что нравится зрителям, достаточно долго, вы как бы подражаете себе, вы не используете свое первоначальное вдохновение», — отметил Керри.

При этом он отметил, что съемка в фильмах «Соник» все-таки была похожа на эволюцию, которая «планировалась в его голове с самого начала».

Голливудский актер заявил о намерении сделать перерыв в своей карьере 31 марта. Керри признался, что по-настоящему хороший сценарий сможет в итоге заставить его передумать, но пока он считает, что «сделал достаточно», и хочет уйти.

Релиз «Соник 2 в кино» назначен на 8 апреля. Первая картина вышла в 2020 году.