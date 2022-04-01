Джим Керри собирается завершить актерскую карьеру

В интервью американским журналистам 31 марта голливудский актер Джим Керри заявил о том, что собирается оставить актерскую карьеру. В случае, если ему предложат хороший сценарий, он может и согласиться на съемку. Об этом сообщило издание Access Hollywood.

«Если, конечно, вдруг ангелы принесут какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно это увидеть, то, может, я и вернусь», — процитировали «Известия» слова артиста.

По словам Керри, он хочет уйти на пенсию, поскольку за свою карьеру сделал достаточно.

«Да, я мог бы в будущем продолжить свою карьеру, но мне так нравится моя спокойная жизнь. Я очень люблю писать картины, люблю заниматься духовностью. Мне уже достаточно», — пояснил он.

Джим Керри является актером, телеведущим и комиком, обладателем семи наград «Золотой глобус» за лучшие мужские роли. Его можно увидеть в таких фильмах как «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Шоу Трумана», «Вечное сияние чистого разума», «Роковое число 23», «Всегда говори «Да» и других.