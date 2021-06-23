Джилленхол и Кирби сыграют пару в новом триллере Тома Бидегена

Актеры Джейк Джилленхол и Ванесса Кирби снимутся в новом триллере под названием «Внезапно». Его режиссером стал Том Бидеген. Об этом сообщил NEWS.ru.

По сюжету молодая пара поехала в отпуск, который стал для них «кошмарным путешествием». Фильм основан на романе Изабель Отисье «И вдруг никого не стало».

«Джейк и Ванесса — пара мечты, которая поднимает фильм в совершенно новое измерение», — заявил Бидеген.

Дата премьеры фильма пока не называется. Бидеген известен фильмами «Пророк», «Ржавчина и кость» и «Дипан».

Ранее актриса Анна Хилькевич выложила кадры из фильма, на которых она одета в военную форму. Подписчики оставили множество негативных комментариев.

Актриса не уточнила, в каком проекте они принимает участие. Пользователи раскритиковали ее образ, так как, по их мнению, актриса выглядит слишком современно.

«Сделанные губы, крашенные волосы и форма, в которой умирали, не совместимы, это издевательство над людьми, которые умирали, голодали и вообще жили в такое страшное время», — написали в комментариях.

Хилкевич резко отметила хейтерам. Она отметила, что губы у нее свои, и удивилась, почему военная тематика всегда вызывает столько негатива.