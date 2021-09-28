Джигурда заявил, что может заменить Шнурова в бое с Пригожиным

Актер Никита Джигурда заявил, что готов заменить музыканта Сергея Шнурова в боксерском поединке против продюсера Иосифа Пригожина. Об этом сообщил NEWS.ru.

«Один акцентированный удар в челюсть может все решить, поэтому, если Сережа Шнуров согласится, то равные (шансы — прим. ред.) 50 на 50», — заявил он.

Джигурда отметил, что нормально относится к Пригожину как к продюсеру, но Шнуров ему «ближе по духу». Также он добавил, что считает поединок хорошим способом решения конфликта между знаменитостями.

Ранее Пригожин опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором пообещал музыканту порвать его на куски за Валерию.

«Сергей, я слышал, что ты в кругу моих друзей заявлял, что ты готов встретиться со мной на ринге. Я с удовольствием принимаю этот вызов. И тогда посмотрим, кто из нас мужчина настоящий. Оскорблять женщин в интернете ты мастер, а вот на ринге в кругу наших общих друзей мы как раз сможем показать, кто чего стоит на самом деле», — заявил Пригожин.

Он отметил, что порвет Шнурова на куски, а биться с обидчиком Пригожин готов 24 часа в сутки и семь дней в неделю.