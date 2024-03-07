Знаменитости 07 марта 2024, 19:01 Джигурда рассказал о реакции бойцов СВО на высказывания Пугачевой Актер Джигурда заявил, что бойцы СВО снисходительно относятся к певице Пугачевой Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

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Бойцы СВО спокойно реагируют на едкие высказывания певицы Аллы Пугачевой в адрес России и соотечественников. Об отношении военных к артистке рассказал «Московскому комсомольцу» актер Никита Джигурда.

«Они ее прощают. Во всяком случае те, кто вырос на ее песнях, относятся к ней снисходительно. Когда в наших разговорах речь заходит об Алле, то они реагируют без эмоции», — сказал шоумен.

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Он отметил, что к Филиппу Киркорову у солдат противоположное отношение — они очень жестко высказываются в сторону певца. При этом к женщинам они более благосклонны.

По словам Джигурды, военные на фронте гораздо лояльнее реагируют на Пугачеву в отличие от «светских диванных мыслителей» в комментариях под публикациями.

Ранее Пугачева записала гневное видеообращение к Стасу Михайлову из-за его слов о сбежавших из России звездах. В ролике она заявила, что нормальные люди не вернутся в страну.