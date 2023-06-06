06 июня 2023, 03:22
Джигурда приехал в Донбасс с гуманитарной миссией
Никита Джигурда приехал в Донбасс с гуманитарной помощью и подарками для военных
Шоумен Никита Джигурда приехал с гуманитарной миссией в Донбасс. Кадры с поездки в ДНР опубликовала в соцсетях его жена Марина Анисина.
Актер не в первый раз приезжает в зону СВО. В апреле он побывал на передовой Угледарского направления, которое за восемь лет не посетил ни один артист.
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«Мы уже в русском Донбассе! Сегодня у легендарного командира полка день рождения. Мы с подарками и гуманитаркой проедемся, чтобы поддержать наших воинов света», — написала Анисина.
За время пребывания в зоне СВО артист сделал несколько выстрелов из миномета. Он похвалился, что у него «закаленные перепонки», привыкшие к громким звукам.
Часто бывает в Донбассе другой российский актер — Иван Охлобыстин. Так, накануне Пасхи он поддержал акцию, запущенную в Подмосковье для участников СВО. Служители женского монастыря в Видном передали бойцам пять тысяч куличей.
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