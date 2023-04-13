Эксклюзив 13 апреля 2023, 18:01 Актер Иван Охлобыстин поддержал подмосковную акцию для бойцов СВО в Пасху

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Российский актер Иван Охлобыстин поддержал акцию, запущенную в Подмосковье для участников СВО накануне Пасхи. Служители женского монастыря в Видном передали бойцам пять тысяч куличей.

Акцию организовали при участии Народного фронта. По словам актера, в предстоящую Пасху важно «увеличить молитвенный жар».

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Охлобыстин поддержал волонтеров, которые доставили бойцам тысячи куличей из Подмосковья, и самих участников СВО.

В эту Пасху, мне кажется, мы должны увеличить наш молитвенный жар, поскольку мы несем духовную ответственность за наших ребят, которые сражаются сейчас на фронтах. Иван Охлобыстин

Актер признался, что вот уже более 30 лет Светлая Пасха — главный праздник в его жизни. В этом году он станет еще более особенным в условиях СВО.

«Мы должны пожелать им (бойцам — прим. ред.) защиты с небес, чтобы ангелы небесные осенили их своими крылами, защитили их от всяких бед и напастей», — поделился мыслями Иван Охлобыстин.

По его словам, когда-то христианство сделало эту жизнь осмысленной.

«В этом году этот праздник будет особым. По-особенному праздноваться. Особые чувства мы будем испытывать в силу происходящих исторических событий», — сказал российский актер.

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