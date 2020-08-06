Джигурда назвал сумму для жизни на месяц

Ему бы хватило 30 тысяч рублей.

«Я во время „левой“ самоизоляции сознательно соблюдал пост и питался только кефиром и гречневой кашей. Плюс там же нужно было еще за квартиру платить», — признался Джигурда.

По его словам, в какие-то дни он вообще голодал. Таким образом, артист прожил три месяца. Он может быть аскетом, для него это не проблема, добавил актер.

Так Джигурда отреагировал на слова бывшей спортсменки, телеведущей Ляйсан Утяшевой. Та заявила, что спокойно сможет прожить на 50 тысяч рублей в месяц.

Джигурда отметил, что ему трудно судить — эти 50 тысяч рублей уходят только на питание или в целом на жизнь. Однако у него самого общая сумма выходила еще меньше. Поэтому для него одного 50 тысяч — это даже «с лихвой».

Ранее Утышева рассказала, что ходит в рестораны довольно редко. На один поход на рынок она тратит около 10 тысяч рублей. В детстве спортсменка пережила с матерью тяжелые времена, когда семье приходилось «сидеть на гречке».