Дженнифер Лопес расстроила фанатов зафотошопленным кадром

Новая публикация Дженнифер Лопес в Instagram не понравилась фанатам. Многие обвинили американскую певицу и актрису в злоупотреблении фотошопом и спросили, куда делась естественность знаменитости.

Снимком Лопес объявила о старте продаж своей новой коллекции обуви. Ее дизайн актриса разработала сама.

На черно-белой фотографии Дженнифер Лопес сидит в леопардовом комплекте одежды и туфлях с таким же принтом.

Идеальная внешность голливудской звезды вызвала в Сети споры, действительно ли Лопес так хорошо выглядит. Пользователи решили, что все дело в работе ретушеров и специальных программах.

«Я единственный, кто решил, будто этот фотошоп? Понял, что это настоящий пост Джей Ло, когда увидел его», — признался один из-подписчиков.

«На этой фотографии слишком много фотошопа. Мне это нее нравится! Ты прекрасна в своем несовершенстве», — обратились к Лопес женщины, заявив, что ей «очень идет естественность».

Впрочем, некоторым актриса все же понравилась. Они интересовались друг у друга возрастом Лопес и предположили, что прекрасной внешностью она обязана латиноамериканским генам.