Дженнифер Лопес расстроила фанатов зафотошопленным кадром
Снимком Лопес объявила о старте продаж своей новой коллекции обуви. Ее дизайн актриса разработала сама.
На черно-белой фотографии Дженнифер Лопес сидит в леопардовом комплекте одежды и туфлях с таким же принтом.
Идеальная внешность голливудской звезды вызвала в Сети споры, действительно ли Лопес так хорошо выглядит. Пользователи решили, что все дело в работе ретушеров и специальных программах.
«Я единственный, кто решил, будто этот фотошоп? Понял, что это настоящий пост Джей Ло, когда увидел его», — признался один из-подписчиков.
«На этой фотографии слишком много фотошопа. Мне это нее нравится! Ты прекрасна в своем несовершенстве», — обратились к Лопес женщины, заявив, что ей «очень идет естественность».
Впрочем, некоторым актриса все же понравилась. Они интересовались друг у друга возрастом Лопес и предположили, что прекрасной внешностью она обязана латиноамериканским генам.