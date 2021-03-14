Дженнифер Лопес опровергла расставание с Алексом Родригесом

Певица Дженнифер Лопес и бывшая звезда бейсбольной команды New York Yankees Алекс Родригес заявили, что они «работают над некоторыми вещами», но сообщения об их расставании после почти четырех лет совместной жизни, были неточными.

Об этом 51-летняя певица и 45-летний спортсмен сообщили Reuters в совместном заявлении.

Накануне сразу несколько развлекательных изданий со ссылкой на анонимные источники рассказали, что пара разорвала помолвку. Они начали встречать в 2017 году и сообщили о грядущей свадьбе в 2019 году. Пандемия коронавируса заставила их изменить планы.

Слухи о разрыве отношений сопровождались информацией о романе Родригеса со звездой реалити-шоу «Южное очарование» Мэдисон Лекрой. Но инсайдер сообщил агентству, что это неправда. Пара редко видится, так как Лопес снимается в главное роли в фильме «Брак по залету», а Родригес остался в США.

«Джей Ло работает в Доминиканской Республике, а он в Майами, поэтому трудно видеться друг с другом, особенно из-за карантина и COVID», — сказал источник.