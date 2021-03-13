Лопес рассталась со своим женихом незадолго до свадьбы

Певица Дженнифер Лопес и ее жених бейсболист Алекс Родригес расстались. Летом они планировали свадьбу.

Об этом сообщило издание PageSix. Пара была вместе четыре года. Сначала они собирались пожениться еще в прошлом году, но торжество пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Причина расставания пока не называется. Некоторые считают, что Родригес изменил со своей помощницей Маргарит. Есть и другая версия: якобы спортсмена не устраивают постоянные гастроли и съемки артистки.

Стоит уточнить, что информация об их разрыве появлялась в СМИ уже раньше.

Ранее жена футболиста Павла Мамаева Алана заявил, что они разводятся. Она отметила, что это обоюдное желание, поэтому все проходит мирно и без ссор.

«Считайте это официальным заявлением. Адвокаты уже работают. Надеюсь, больше у вас не будет вопросов», — написала Мамаева.

Также она добавила, что не будет ни подавать на алименты, ни делить имущество, а также не собирается препятствовать общению супруга с их общими детьми. Об этом сообщила «Газета.ru».