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    13 марта 2021, 11:10

    Лопес рассталась со своим женихом незадолго до свадьбы

    Дарья Морозова

    Певица Дженнифер Лопес и ее жених бейсболист Алекс Родригес расстались. Летом они планировали свадьбу.

    Лопес рассталась со своим женихом незадолго до свадьбы

    Об этом сообщило издание PageSix. Пара была вместе четыре года. Сначала они собирались пожениться еще в прошлом году, но торжество пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

    Причина расставания пока не называется. Некоторые считают, что Родригес изменил со своей помощницей Маргарит. Есть и другая версия: якобы спортсмена не устраивают постоянные гастроли и съемки артистки.

    Стоит уточнить, что информация об их разрыве появлялась в СМИ уже раньше.

    Ранее жена футболиста Павла Мамаева Алана заявил, что они разводятся. Она отметила, что это обоюдное желание, поэтому все проходит мирно и без ссор.

    «Считайте это официальным заявлением. Адвокаты уже работают. Надеюсь, больше у вас не будет вопросов», — написала Мамаева.

    Также она добавила, что не будет ни подавать на алименты, ни делить имущество, а также не собирается препятствовать общению супруга с их общими детьми. Об этом сообщила «Газета.ru».