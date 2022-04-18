Дженнифер Энистон рассказала о борьбе с бессонницей и лунатизмом

Актриса Дженнифер Энистон призналась, что в юности страдала бессонницей и даже лунатизмом. Об этом она рассказала в интервью People, написала «Газета.ru».

«Это началось где-то в 30 лет или даже раньше. Тогда было сложно заметить последствия недостатка сна: мы молоды, нам кажется, что мы такие непобедимые», — поделилась Энистон.

По ее словам, она ходила во сне, из-за чего в собственном доме актрисы часто срабатывала сигнализация. А недосып или полное отсутствие сна физически и психологически истощали организм. Кроме того, плохой сон не давал ей заниматься физическими упражнениями и поддерживать здоровый рацион питания.

Актриса рассказала, что годами откладывала поход к врачу, однако в итоге все же обратилась за помощью и исправила проблему.

Ранее стало известно, что сериал «Утреннее шоу», в котором главные роли играют Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, продлили на третий сезон. Новым шоураннером проекта проекта стала Шарлотта Стоуд.