Выйдет третий сезон сериала «Утреннее шоу» с Риз Уизерспун

Сериал «Утреннее шоу» от Apple TV+ продлили на третий сезон. Об этом сообщило издание INC-news со ссылкой на Deadline.

Шоураннером проекта стала Шарлотта Стоуд, которая заняла место Керри Эрин.

Сюжет расскажет о телевизионном закулисье и личной жизни ведущих ток-шоу. В основу сериала легла книга Top of the Morning, которую написал журналист CNN Брайан Стелтер.

Главные роли сыграли Риз Уизерспун, Стив Карелл, Дженнифер Энистон, Билли Крудап, Ханна Ледер и другие. Дата премьеры пока не известна.