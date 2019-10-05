Джеймс Ганн ответил Скорсезе на критику фильмов Marvel

Американский режиссер Джеймс Ганн прокомментировал в Twitter слова Мартина Скорсезе, который недавно заявил, что фильмы Marvel «это не кино».

«Мартин Скорсезе — один из пяти моих любимых ныне живущих режиссеров. Я был возмущен, когда не смотревшие фильм люди проводили пикеты против его «Последнего искушения Христа». Я опечален, что теперь он оценивает мои фильмы подобным образом», — написал Ганн в соцсети.

Сценарист франшизы «Мстители» Джосс Уидон поддержал в Twitter создателя двух частей супергеройского боевика «Стражи галактики».

«Это не кино человека, который пытается передать эмоции и опыт другому человеку». (слова Скорсезе в интервью Empire magazine — Прим. ред.) Сразу думаю о Джеймсе Ганне, как он отдал всего себя, когда снимал «Стражей галактики». Я уважаю Мартина, но это слишком», — написал Уидон в Twitter.

Оскароносный режиссер Мартин Скорсезе в преддверии выхода своего нового фильма «Ирландец» высказался о своем отношении к работам студии Marvel. По его словам, он не воспринимает блокбастеры в качестве кино. Скорсезе заявил, что вообще не смотрит такие фильмы.

По его мнению, эти картины не спасает даже хорошая игра актеров. Скорсезе отметил, что работы Marvel не рассказывают про истории людей. В них невозможно почерпнуть эмоциональный и психологический опыт.