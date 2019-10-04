Скорсезе отказался считать работы студии Marvel настоящим кино

Оскароносный режиссер Мартин Скорсезе в преддверии выхода своего нового фильма «Ирландец» высказался о картинах компании Marvel Studios. Его мнение оказалось не очень лестным.

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Режиссер заявил, что не воспринимает блокбастеры в качестве кино.

«Я не смотрю их. Я пробовал, понимаете? Но это не кино. Если честно, самое ближайшее, с чем я могу их сравнить — это тематически парки», — заявил он в интервью журналу Empire.

По его мнению, эти фильмы не спасает даже хорошая игра актеров. Скорсезе отметил, что работы Marvel не рассказывают про истории людей. В них невозможно почерпнуть эмоциональный и психологический опыт.

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Однако коллеги Мартина Скорсезе наоборот в восторге от его работ. Так, режиссер «Джокера» Тодд Филлипс заявил, что во время съемочного процесса черпал вдохновение в классических драмах 1970-х годов. Среди них был и «Таксист» Скорсезе. Об этом сообщил портал Сomicbook.

Между тем сам оскарносной режиссер готовится к премьере своего нового фильма «Ирландец». В нем рассказана история о Фрэнке Ширэне по прозвищу Ирландец. Ему приписывают убийства 25 гангстеров. В главных ролях там снялись Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши. Фильм с 1 ноября выйдет в ограниченный прокат в США. А с 27 ноября его можно будет посмотреть на Netflix.