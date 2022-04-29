Супермодель Хейли Бибер рассказала, как себя чувствует после операции на сердце

Супруга Джастина Бибера, супермодель Хейли, перенесла операцию на сердце. При этом возраст девушки сравнительно небольшой — ей всего 25 лет. Об этом сообщил INC-News.

Девушка призналась, что в ее организме образовался тромб, который спровоцировал микроинсульт. Врачам удалось вовремя обнаружить патологию. Они провели операцию на сердце по удалению тромба.

Модель призналась, что в последние годы столкнулась с действительно страшным вещами. Однако сейчас ее состояние становится лучше.