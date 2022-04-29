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    29 апреля 2022, 14:18

    Супермодель Хейли Бибер рассказала, как себя чувствует после операции на сердце

    Арина Бобкова

    Супруга Джастина Бибера, супермодель Хейли, перенесла операцию на сердце. При этом возраст девушки сравнительно небольшой — ей всего 25 лет. Об этом сообщил INC-News.

    Девушка призналась, что в ее организме образовался тромб, который спровоцировал микроинсульт. Врачам удалось вовремя обнаружить патологию. Они провели операцию на сердце по удалению тромба.

    Модель призналась, что в последние годы столкнулась с действительно страшным вещами. Однако сейчас ее состояние становится лучше.