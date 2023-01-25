Знаменитости 25 января 2023, 03:21 Джастин Бибер стал богаче на 200 миллионов долларов после продажи прав на свою музыку Лейбл Hipgnosis Songs Capital выкупил у Джастина Бибера права на его произведения YouTube

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Канадский певец Джастин Бибер продал авторские права на свои произведения британскому лейблу Hipgnosis Songs Capital. Сумма сделки составила 200 миллионов долларов, сообщило издание Billboard.

Согласно договору, исполнитель передает 100% своих прав на песни, выпущенные до 31 декабря 2021 года. Следовательно, покупатель получает и его последний альбом Justice.

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Джастин Бибер активно работал в период с 2010 по 2021 годы. Он выпустил шесть полноценных пластинок и несколько десятков синглов. Кроме того, певец написал автобиографию под названием «Первый шаг к вечности: моя история».

В 2018 году Бибер женился на дочери актера Стивена Болдуина Хейли. Девушка развивает модельную карьеру. Бренд Tommy Hilfiger назвал Хейли Бибер новой иконой стиля.

Весной прошлого года она перенесла операцию на сердце — модели удалили образовавшийся тромб. Певец тяжело переживал из-за здоровья супруги.