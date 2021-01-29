Джаред Лето сыграет в новом фильме режиссера «Реквием по мечте»

Ранее они уже сотрудничали на съемках «Реквием по мечте» в 2000 году. Сейчас они вместе работают над созданием фильма на основе японского писателя Кодзи Судзуки.

По сюжету фильма, рыбаки обнаруживают в открытом море заброшенную яхту, которая оказывается «кораблем-призраком». Дата выхода фильма пока не известна.

Ранее стало известно, что актер Хью Грант получил роль в новом шпионском триллере режиссера Гая Ричи. Рабочее название кино «Пять глаз». Главную роль в нем сыграет Джейсон Стэтхэм. Также в фильме примут участие Хью Грант, Джош Харнетт, Обри Плаза и Кэри Элвес.

Уточняется, что Ричи выступил не только режиссером фильма, но и работал над сценарием совместно с Айваном Эткинсоном и Марном Дэвисом.

Также собака по кличке Джин сыграет волка на сцене МХАТ имени Горького. За его участие в постановке театр заплатит 140 тысяч рублей. Деньги хвостатому актеру и его дрессировщику положены за январские репетиции и три показа.