Роль волка во МХАТе принесла псу Джину 140 тысяч рублей

Собака по кличке Джин сыграет волка на сцене МХАТ имени Горького. За его участие в постановке театр заплатит 140 тысяч рублей. Деньги хвостатому актеру и его дрессировщику положены за январские репетиции и три показа.

Джин появится в спектакле «Лавр» по произведению Евгения Водолазкина. Информация об этом содержится на портале госзакупок, уточнило РИА «Новости».

«Исполнитель, по заданию театра, обязуется обеспечить участие принадлежащей ему на праве собственности собаки <…> в репетиции и показе спектакля в роли волка совместно с дрессировщиком», — указано в размещенных материалах. Последний будет исполнять функции дублера одного из актеров.

Роль волка отдали обычному метису серого окраса. Пес родился в октябре 2015 года.

МХАТ в четверг опубликовал материалы закупки у единственного поставщика на сумму 140 тысяч рублей. Указано, что источник финансирования — внебюджетные средства театра.

Оплату театр произведет за репетиции в январе и три показа, которые запланированы на 26, 27 и 28 числа. Собаке и ее дрессировщику придется в том числе «оказать услуги <...> с наилучшим качеством, на высоком художественном и профессиональном уровне».

Исключительное право на созданные этой парой художественные образы театр оставит за собой.

Контракт заключат с индивидуальным предпринимателем Александрой Степановой. Женщина вместе с Денисом Тютрюмовым указаны в творческой группе дрессировщиками.

Впервые спектакль «Лавр», который поставил Эдуард Бояков, показали во МХАТе 12 декабря 2020 года. Роли в нем среди прочих исполнят народные артисты России Леонид Якубович и Дмитрий Певцов.