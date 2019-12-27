Двойника убитого рэпера Тупака заметили в Лас-Вегасе

По мнению поклонников, двойник убитого с видео на YouTube может быть самим музыкантом. Мужчина попал на камеру в гостинице комплекса MGM Grand Hotel. Именно в этом отеле 7 сентября 1996 года Тупак Шакур получил смертельные ранения.

Видео опубликовал пользователь с ником MrMakaveli.

Музыкант возвращался домой после просмотра поединка с участием американского бойца Майка Тайсона. Тогда он получил множественные ранения. Шакур умер через шесть дней, рэперу было 25 лет. Фанаты до сих пор считают, что музыкант инсценировал свою гибель, отметила «Газета.ru».

Ранее в интернете появилась фотография мужчины, который некоторым напомнил покойного рэпера. Снимки с «выжившим» рэпером появлялись и ранее.

По версии журнала Rolling Stone, Тупак Шакур — один из 100 величайших исполнителей всех времен.