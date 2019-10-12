Тупак жив? В Сети появилось загадочное фото с рэпером

Житель Южной Африки выложил в Сеть свежую фотографию. На нее никто бы не обратил внимание, если бы на ней не засветился рэпер Тупак Шакур (2PAC). А ведь он умер в 1996 году. Об этом сообщил таблоид The Sun.

В Сети появилось загадочный снимок мужчины, сделанный на телефон. В интернет его выложил неизвестный житель Южной Африки. По мнению исследователей, на фотографии может быть изображен известный хип-хоп исполнитель Шакур. Сейчас ему могло быть 48 лет.

Однако точный ответ криминалисты дать не могут. Фотографию сделали в темноте, из-за чего черты лица плохо видны.

Фотографии с «выжившим» рэпером появлялись и ранее. До этого снимок публиковал сын хип-хоп-продюсера Шуга Найта, Шуг Найт-младший. Он разместил в соцсети несколько постов, которые подписал фразой «Тупак жив». Музыкант также опубликовал кадры с «постаревшим» Шакуром, на которых он запечатлен с артистами 50 Cent и Бейонсе.

Вся Сеть не может найти леопарда на фото Подробнее

Рэпер возвращался домой после боя с участием американского боксера Майка Тайсона в ночь на 7 сентября 1996 года. Тогда он погиб в своей машине во время перестрелки около отеля в пригороде Лас-Вегаса, штат Невада. Убийцу полицейские так и не нашли. Позднее в СМИ появились многочисленные теории, что Тупак выжил.

По версии журнала Rolling Stone, Тупак Шакур считается одним из 100 величайших исполнителей всех времен.