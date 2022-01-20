Журналисты нашли внебрачного сына Абдулова из Казахстана

Детская фотография из пиджака Александра Абдулова стала ниточкой, которая привела к внебрачному сыну артиста. Уроженец Казахстана Александр Коваль заявил, что на найденном снимке изображен именно он. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Первой фотографию обнаружила гражданская жена брата Абдулова Виктория Лановская. Мать актера подарила ей белый пиджак, в котором актер снимался в фильме «Гений». Лановская решила отдать подарок в химчистку и осмотрела карманы, где нашла фотографию мальчика с подписью: «Саша, это твой сын. Оля».

Находку она передала журналистам. Сотрудники СМИ растиражировали фото и попросили отозваться тех, кто знает изображенного мальчика.

С редакцией связался уроженец Казахстана Александр Коваль, который заявил, что на снимке изображен он. По его словам, мать призналась, что у нее был роман с Абдуловым, когда она работала швеей на съемках фильма «Десять негритят».

О своей беременности женщина узнала, когда вернулась домой в Казахстан. Она пыталась связаться со студией, писала письма в театр, где работал Абдулов, но он на связь так и не вышел.

«Мама до сих пор в шоке от того, что отец сохранил мое фото. Она была уверена, что он просто выбросил его в помойное ведро», — заявил собеседник журналистам. Сейчас Александр Коваль живет в Москве. По его словам, он бросил успешный бизнес, потому что решил попробовать себя в кино.

Он подчеркнул, что готов подтвердить родство с известным актером тестом ДНК. Помочь ему в этом может родная дочь Абдулова Евгения. Но пока молодой человек на связь с ней не выходил.