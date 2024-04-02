Знаменитости 02 апреля 2024, 12:45 «Думал, так и умру». Дава — о панической атаке на шоу «Маска» Блогер Давид Манукян признался, что пережил паническую атаку на шоу «Маска» Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Блогер Давид Манукян, известный как Дава, испытал паническую атаку во время съемок шоу «Маска». Об этом он поделился с подписчиками в своем Instagram*.

«Когда выходил в первый эфир, у меня началась паническая атака, я стал задыхаться. Думал, так и умру, маску ведь нельзя снимать», — рассказал блогер.

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По словам Манукяна, дышать в маске непросто. Он пояснил, что ему пришлось выступать в достаточно плотном костюме.

Блогер отметил, что участники проекта даже репетируют в маске. Артисты проекта везде появляются в образах, так как никто не должен узнать, кто скрывается под маской.

Команда шоу заранее подписывает договор о конфиденциальности. Дава добавил, что участники только один раз снимают маску, когда записывают трек.

Ранее блогер Дава и певица Ольга Бузова пообщались наедине на шоу «Сокровища императора». После беседы артистка убежала со съемочной площадки в слезах.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.