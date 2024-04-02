02 апреля 2024, 12:45
«Думал, так и умру». Дава — о панической атаке на шоу «Маска»
Блогер Давид Манукян признался, что пережил паническую атаку на шоу «Маска»
Блогер Давид Манукян, известный как Дава, испытал паническую атаку во время съемок шоу «Маска». Об этом он поделился с подписчиками в своем Instagram*.
«Когда выходил в первый эфир, у меня началась паническая атака, я стал задыхаться. Думал, так и умру, маску ведь нельзя снимать», — рассказал блогер.
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По словам Манукяна, дышать в маске непросто. Он пояснил, что ему пришлось выступать в достаточно плотном костюме.
Блогер отметил, что участники проекта даже репетируют в маске. Артисты проекта везде появляются в образах, так как никто не должен узнать, кто скрывается под маской.
Команда шоу заранее подписывает договор о конфиденциальности. Дава добавил, что участники только один раз снимают маску, когда записывают трек.
Ранее блогер Дава и певица Ольга Бузова пообщались наедине на шоу «Сокровища императора». После беседы артистка убежала со съемочной площадки в слезах.
* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.
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