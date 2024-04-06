06 апреля 2024, 04:31
Дуэйн «Скала» Джонсон признался, что не будет поддерживать Байдена на выборах
Актер Дуэйн «Скала» Джонсон отказался от поддержки Байдена ради единства страны
Голливудская звезда Дуэйн «Скала» Джонсон заявил, что ради единства в стране не будет поддерживать действующего президента Джо Байдена на предстоящих выборах. Об этом актер рассказал в ток-шоу Fox & Friends на телеканале Fox News
«Думаю, поддержка Байдена несколько лет назад была лучшим решением для меня на тот момент. <…> Сейчас я понимаю, что не буду этого делать снова, моя цель — объединить страну», ― заявил Джонсон.
Реклама
Актер отметил образовавшийся в обществе раскол из-за травли экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Президента должны выбирать американцы, а не политтехнологи, заявил Джонсон и добавил, что оставить политику при себе.
Звезда Голливуда признал, что недоволен нынешним состоянием дел в США, но верит, что «станет лучше» и плохие времена закончатся.
Трамп ранее заявил, что Штатами управляет не Байден, а «злобные и умные» людьми в его команде. Президент смотрит на них с отсутствующим видом и кивает.
США
Дональд Трамп
Актеры
Выборы президента США
Джо Байден
Выборы
Реклама
Реклама