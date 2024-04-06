Знаменитости 06 апреля 2024, 04:31 Дуэйн «Скала» Джонсон признался, что не будет поддерживать Байдена на выборах Актер Дуэйн «Скала» Джонсон отказался от поддержки Байдена ради единства страны Juan carlos Rojas / Global Look Press

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Голливудская звезда Дуэйн «Скала» Джонсон заявил, что ради единства в стране не будет поддерживать действующего президента Джо Байдена на предстоящих выборах. Об этом актер рассказал в ток-шоу Fox & Friends на телеканале Fox News

«Думаю, поддержка Байдена несколько лет назад была лучшим решением для меня на тот момент. <…> Сейчас я понимаю, что не буду этого делать снова, моя цель — объединить страну», ― заявил Джонсон.

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Актер отметил образовавшийся в обществе раскол из-за травли экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Президента должны выбирать американцы, а не политтехнологи, заявил Джонсон и добавил, что оставить политику при себе.

Звезда Голливуда признал, что недоволен нынешним состоянием дел в США, но верит, что «станет лучше» и плохие времена закончатся.

Трамп ранее заявил, что Штатами управляет не Байден, а «злобные и умные» людьми в его команде. Президент смотрит на них с отсутствующим видом и кивает.